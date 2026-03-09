Un armatore greco ha inviato cinque navi nello Stretto di Hormuz, con una già in navigazione al largo dell’India. La regione, al centro di tensioni internazionali legate alla guerra in Medio Oriente, resta uno dei passaggi più strategici per il traffico di petrolio. La presenza delle navi si inserisce in un quadro di crescente attenzione internazionale sulla sicurezza del canale marittimo.

Nel pieno della crisi internazionale provocata dalla guerra in Medio Oriente, lo Stretto di Hormuz – per cui il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una missione difensiva – è tornato a essere uno dei punti più sensibili del commercio energetico globale. Da questo passaggio marittimo, largo appena poche decine di chilometri, transita infatti una quota enorme del petrolio mondiale diretto verso Asia, Europa e Stati Uniti. Con l’intensificarsi delle tensioni e la minaccia di possibili attacchi, molte compagnie di navigazione stanno però evitando di far passare le proprie petroliere lungo questa rotta. Le conseguenze sono che l’oro nero viaggia intorno ai 100 dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stretto di Hormuz, la scommessa dell’armatore greco Prokopiou: invia cinque navi e una viaggia già al largo dell’India

