Il stretto di Hormuz è attualmente bloccato, causando un aumento dei prezzi di petrolio e gas. Il Brent ha superato i 105 dollari, mentre il West Texas Intermediate ha raggiunto i 103 dollari. La situazione di tensione in Medio Oriente e il blocco dello stretto hanno influenzato i mercati energetici, che continuano a registrare prezzi elevati.

Il petrolio e il gas continuano la loro corsa al rialzo con il brent che ha superato 105 dollari e il West Texas Intermediate i 103 dollari spinti dal conflitto in Medio Oriente e dal blocco dello Stretto di Hormuz. Il gas al Ttf di Amsterdam, invece, attualmente si attesta a 60,88 euro (+14%) dopo aver registrato un aumento del 30% in apertura. I mercati, intanto, guardano alla riunione del G7 che potrebbe decidere un rilascio congiunto delle riserve strategiche di petrolio per attenuare l'impennata dei prezzi. Anche i futures dell'alluminio continuano ad aumentare e hanno raggiunto oggi il livello più alto degli ultimi quattro anni. I futures sull'alluminio a tre mesi sono stati scambiati oggi a 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Stretto di Hormuz bloccato, petrolio e gas ai massimi: esplodono i mercati

