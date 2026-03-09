Strasimeno 2026 partecipazione record con 3mila iscritti per l' ultramaratona | i vincitori e le categorie

Nella giornata di ieri si è svolta la XXIV “Strasimeno The Lake Ultramarathon”, una gara di 58 chilometri che attraversa il lago e le zone circostanti. Quest'anno ha registrato oltre 3.000 iscritti, segnando un record di partecipazione. I vincitori sono stati annunciati nelle varie categorie, confermando l’affluenza di appassionati provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è confermata come uno degli appuntamenti più seguiti nel panorama delle ultramaratone.

"Questo boom di partecipanti dimostra che le camminate rappresentano, anche per il futuro, un grande valore aggiunto per la manifestazione, facendo da traino anche alle 5 gare podistiche competitive" Grande successo, nella giornata di ieri, per la XXIV "Strasimeno The Lake Ultramarathon", classica e panoramica ultramaratona di 58 chilometri. E' stata una edizione dei record, con 1700 podisti nelle 5 gare competitive e ben 1300 camminatori di tutte le età, ha visto, nella classe regina, la prima vittoria dell'ingegnere bolognese David Colgan dell'Atletica Castenaso Celtic Druid che si è affermato in 3 ore 35 minuti e 7 secondi, staccando...