Nella notte, un extracomunitario è entrato nell’appartamento di Alessandro Dalmazzi, calciatore della Samb, che abita nel quartiere Ponterotto a San Benedetto. La famiglia dell’atleta si è trovata di fronte a questa scena inattesa, vivendo momenti di paura. L’episodio si è verificato nel cuore della notte e ha coinvolto direttamente il calciatore e i suoi cari.

SAN BENEDETTO Momenti di paura in casa del calciatore della Samb, Alessandro Dalmazzi, che abita nel quartiere Ponterotto, dove un extracomunitario si è introdotto nell’appartamento mentre all’interno gli inquilini dormivano. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30 di ieri e ha coinvolto il calciatore della Sambenedettese, Dalmazzi, squalificato dopo il derby che abita al Ponterotto insieme alla compagna e alla loro bimba. L’accesso Secondo quanto ricostruito, un nordafricano sarebbe entrato nel portone della palazzina nel cuore della notte. Una volta all’interno dello stabile avrebbe tentato inizialmente di accedere in un appartamento utilizzato come magazzino, senza però riuscirci. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Straniero gli entra in casa di notte: paura per il calciatore della Samb Dalmazzi e la famiglia

