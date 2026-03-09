L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si amplia includendo cinque nuovi indagati, tra cui il sindaco. Le indagini si concentrano sugli affari poco trasparenti dei Moretti, coinvolti in attività considerate opache. La procura ha avviato approfondimenti per fare chiarezza sui legami tra gli indagati e le responsabilità nell’incidente. La situazione si evolve con nuove persone coinvolte nel procedimento.

Roma, 9 marzo 2026 – Il business opaco dei Moretti e i cinque nuovi indagati. Si allarga l’inchiesta sulla strage di Crans-Montana. C’è anche il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, tra gli iscritti nel fascicolo per il rogo del Constellation insieme con Rudy Tissières e Baptiste Cotter, funzionari comunali addetti ai controlli sulla sicurezza, a Kévin Barras, consigliere in giunta con deleghe alla sicurezza pubblica e oggi deputato supplente nel Parlamento del Vallese, e a Pierre Albéric Clivaz, ex capo dei vigili del fuoco di Chermignon, il comune poi fuso con quello della località sciistica. Con loro risultano indagati anche Jacques... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Strage di Crans-Montana, indagato anche il sindaco. Gli affari opachi dei Moretti

Articoli correlati

Leggi anche: Nicolas Féraud: anche il sindaco di Crans-Montana è indagato per la strage dei ragazzi

Leggi anche: Crans Montana, indagato anche il sindaco per la strage di Capodanno

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Strage di Crans Montana indagato anche...

Temi più discussi: Crans-Montana, per la strage di Capodanno indagato anche il sindaco. E sui soldi di Moretti l'ombra del riciclaggio; Rogo di Crans Montana: nuovo braccio di ferro tra Italia e Svizzera; La strage di Crans-Montana: tra due settimane i pm di Roma di nuovo in Svizzera; Tragedia Crans-Montana, Manfredi Marcucci è tornato a Roma. Ora è al Gemelli.

Crans-Montana, perché tra gli indagati della strage di Capodanno c’è anche il sindacoCi sono cinque nuovi indagati nell’inchiesta svizzera sulla strage di Capodanno del Constellation con 41 morti e 115 feriti. Tra loro c’è anche il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud. blitzquotidiano.it

Strage di Crans Montana: indagati anche il sindaco e 4 amministratori comunaliNicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana e' stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno a Le Constellation costato la vit ... firenzepost.it

Umberto Marcucci, padre di uno dei sopravvissuti al rogo di Capodanno, ha commentato con Fanpage.it la notizia dei cinque nuovi indagati in merito alla strage di Crans-Montana. E sui Moretti: “Non ci ha fatto piacere il loro comportamento” - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, indagato anche il sindaco x.com