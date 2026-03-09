Strage di Crans Montana | indagati anche il sindaco e 4 amministratori comunali

Il sindaco di Crans-Montana e quattro amministratori comunali sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura del Vallese nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno a Le Constellation, che ha provocato la morte di 41 persone, tra cui sei ragazzi italiani. Le indagini riguardano eventi e decisioni assunte nelle ore immediatamente precedenti e successive allo scoppio dell'incendio.

CRANS MONTANA – Nicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana e' stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno a Le Constellation costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. Insieme a lui risultano indagati anche l'ex consigliere comunale responsabile della Pubblica Sicurezza tra il 2021 e il 2024, l'ex capo della Protezione Antincendio e il suo vice e un membro dell'attuale squadra di Pubblica Sicurezza del comune svizzero. L'indagine si è così estesa a tutta l'amministrazione locale responsabile dei controlli nei locali cittadini, oltre ai due proprietari del Constellation, i coniugi Jacques e Jessica Moretti.