Strada storica Usato cemento invece di pietre

Sul tratto storico tra il cimitero e Reggimonti, nel comune di Bonassola, sono stati eseguiti lavori che hanno sostituito le pietre originali con il cemento. Residenti avevano segnalato più volte la presenza di buche pericolose, ma l’intervento ha modificato l’aspetto tradizionale del percorso, senza che fosse indicato un ripristino con materiali originali. La strada ora presenta un nuovo rivestimento in cemento anziché la pavimentazione storica.

Le buche, pericolose, erano state segnalate più volte dai residenti che però non si aspettavano, da parte del Comune di Bonassola, un intervento del genere: sulla strada lastricata tra il cimitero e il borgo di Reggimonti è stato usato cemento, alterando l’aspetto storico del percorso. "Per mesi i residenti del piccolo borgo di Reggimonti avevano segnalato al Comune d le condizioni critiche della strada lastricata che collega il cimitero al centro del paese – spiega un abitante –. Il tratto, caratterizzato da una pavimentazione storica composta da pietre irregolari, presentava numerose buche e avvallamenti causati dall’usura del tempo e dagli agenti atmosferici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strada storica. Usato cemento invece di pietre Ladri d’appartamento credono di rubare pietre preziose, invece sono calcoli renaliCome nel Vecchio West, questi cercatori d’oro erano pronti a frugare ovunque pur di trovare una preziosa pepita da portare via: solo che questa volta... Narni, la mostra d’arte contemporanea ‘Il silenzio delle pietre’: “Memoria storica e visioni contemporanee” FOTOUna mostra di arte contemporanea denominata ‘Il silenzio delle pietre’ è in programma a palazzo Eroli.