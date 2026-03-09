Strada allagata dopo maxi grandinata sul casertano | VIDEO

Nel pomeriggio di oggi, un temporale con una forte grandinata ha colpito San Felice a Cancello e alcune zone di Caserta, provocando l’allagamento di alcune strade. Il nubifragio si è verificato nel centro e nelle periferie, causando disagi alla viabilità e allagamenti diffusi. Un video testimonia la violenza dell’evento atmosferico che si è abbattuto sulla zona.

Un violento acquazzone accompagnato da una fitta grandinata si è abbattuto nel pomeriggio di oggi (9 marzo) su San Felice a Cancello e in alcune zone della città di Caserta. A San Felice a Cancello la forte precipitazione ha causato allagamenti in alcune strade, con l’acqua che in pochi minuti ha invaso la carreggiata creando disagi alla circolazione. Il temporale, seppur breve, è stato particolarmente intenso e ha sorpreso cittadini e automobilisti, trasformando alcune arterie in veri e propri torrenti per diversi minuti. Al momento non si segnalano danni gravi, ma l’episodio conferma l’instabilità meteo che nelle ultime ore sta interessando in modo irregolare diverse zone del territorio casertano. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Roma, strada allagata: residenti protestano pescando, dopo l’incendio del 2023 e anni di degrado.La strada privata di via Edoardo d’Onofrio, nel quartiere Colli Aniene di Roma, è diventata un lago a cielo aperto, tanto da spingere i residenti a... Grandinata e doppio incidente con maxi tamponamento: caos traffico in autostradaCaos e lunga coda sull'autostrada A12, in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 34, intorno alle ore 15 di sabato 7 febbraio 2026.