La Stracivitanova ha celebrato i suoi 50 anni con un evento memorabile, attirando il maggior numero di partecipanti di sempre. I corridori Ekidor e Giorgi sono arrivati all'arrivo con le braccia alzate, mentre migliaia di persone hanno preso parte alla manifestazione. La corsa si è svolta ieri, segnando un risultato storico per questa manifestazione tradizionale della città.

Non poteva festeggiare in modo migliore i suoi 50 anni la Stracivitanova, che ieri ha fatto registrare il record di presenze. Oltre quattromila persone, con atleti arrivati da tutta Italia, hanno animato le vie del centro e il lungomare. Ad annunciare con orgoglio quei numeri è stato il presidente dell’Atletica Civitanova, Sergio Bambozzi, al microfono, pochi secondi prima del via. Poi alle 9.30 lo start, da corso Umberto I. Erano oltre 2.200 gli atleti che hanno gareggiato sulla distanza della mezza maratona (21 chilometri) e della 10 chilometri non competitiva: oltre 150 le squadre rappresentate, arrivate da ogni regione d’Italia, addirittura dalla Sicilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stracivitanova da record per i 50 anni. Ekidor e Giorgi a braccia alzate

