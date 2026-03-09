Storie e segreti del Duomo di Modena vista guidata gratuita

Il Duomo di Modena apre le sue porte con visite guidate gratuite, permettendo ai visitatori di scoprire le sue caratteristiche architettoniche e i dettagli artistici che lo rendono unico. Durante l’evento, vengono illustrate le particolarità della facciata, delle vetrate e delle strutture interne, offrendo un’occasione per conoscere meglio questa importante cattedrale. La visita è aperta a tutti gli interessati.

Preparatevi a un viaggio affascinante attraverso la storia e i misteri di una delle cattedrali più uniche al mondo, il Duomo di Modena. Durante la nostra visita guidata, esploreremo alcuni degli aspetti più intriganti e meno conosciuti di questo straordinario monumento. La nostra avventura inizierà dalla Porta di Re Artù, un ingresso carico di leggende che ci introduce nel cuore medievale della Cattedrale. Proseguiremo con le otto metope, ciascuna custode di un racconto scolpito che rivela credenze, paure e immaginari del passato. Tra gli elementi più sorprendenti incontreremo il celebre osso di drago, un reperto enigmatico che da secoli alimenta ipotesi e meraviglia, e le colonne ofitiche, capolavori di simbolismo e maestria artigiana. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Simboli e segreti del Duomo di Modena, visita guidata alla scoperta di nuovi tesori all'interno e all'esterno del DuomoProposta una visita guidata all'insegna dei simboli e segreti del Duomo di Modena con visita alla Sacrestia.

Sito Unesco Modena, una festa per scoprire storia e segreti(ANSA) - MODENA, 29 SET - Una settimana di visite guidate, itinerari, incontri, animazioni e giochi alla scoperta della storia e dei segreti del sito Unesco di Modena: il Duomo, Palazzo Comunale e la ... tg24.sky.it

La festa del nostro Duomo. La cattedrale è dedicata a Santa Maria Assunta: celebrazioni e un concertoIl Duomo di Modena è da sempre la Domus Clari Geminiani, la Casa del nostro Patrono, e ogni anno, il 31 gennaio, i modenesi rinnovano la devozione per il Santo Vescovo, visitando anche la sua tomba ... ilrestodelcarlino.it

Il Duomo di Modena custodisce dettagli, tradizioni e racconti che attraversano i secoli. Ecco tre curiosità da osservare da vicino: L’osso del drago Re Artù a Modena La donna dai 42 figli Scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook