Storie di donne e di impresa | a Livorno il confronto tra imprenditrici e studenti

A Livorno si svolge un incontro tra donne imprenditrici e studenti, con l’obiettivo di mostrare come si gestisce un’attività e di favorire il confronto diretto. L’evento mette in evidenza le esperienze di donne che operano nel mondo dell’impresa, con l’intento di superare gli stereotipi di genere e di promuovere un’immagine più equilibrata, anche al di fuori delle ricorrenze ufficiali.

Rompere gli stereotipi e promuovere la parità di genere non solo in occasione dell'8 marzo, ma attraverso l'impegno quotidiano e la testimonianza diretta del fare impresa, conciliando vita privata e lavoro. Con questo spirito, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha organizzato un nuovo appuntamento dell'evento "Storie di vita - Donne imprenditrici si raccontano", l'iniziativa per sensibilizzare le giovani generazioni attraverso le testimonianze delle imprenditrici. "Ringrazio le imprenditrici, che attraverso la loro voce si raccontano in prima persona alle nuove giovani generazioni per mandare un messaggio concreto...

