Stop alla fornitura idrica per 7 ore per interventi alla condotta

La società Nepta S.p.A. ha annunciato che mercoledì 11 marzo 2026, tra le 9:00 e le 16:00, verrà interrotta la fornitura idrica nel territorio comunale di Baia e Latina a causa di interventi sulla condotta. La sospensione durerà sette ore e riguarda l’intero comune durante tutto il periodo indicato.

La società Nepta S.p.A. comunica che mercoledì 11 marzo 2026, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, sarà sospesa la fornitura idrica nel territorio comunale di Baia e Latina. L'interruzione si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione sulla rete idrica stradale, lavori programmati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'affidabilità del servizio. La società fa sapere che le operazioni saranno eseguite nel più breve tempo possibile per limitare i disagi alla cittadinanza e garantire un servizio sempre più efficiente e sicuro. Nepta invita pertanto i residenti a organizzarsi per tempo, considerando la sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua durante la fascia oraria indicata.