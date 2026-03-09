STMicroelectronics avanza il cantiere nuovo impianto per semiconduttori

In Sicilia sta progredendo la costruzione di un nuovo impianto dedicato alla produzione di semiconduttori. Si tratta della prima fabbrica al mondo in cui verrà realizzato l’intero processo di produzione di semiconduttori a carburo di silicio. La realizzazione di questa struttura rappresenta un passo importante nel settore e coinvolge STMicroelectronics. La struttura si trova in fase di avanzamento e si concentra sulla creazione di questa tecnologia innovativa.

"In Sicilia è in corso la costruzione della prima fabbrica al mondo nella quale verrà realizzato l'intero processo di produzione di semiconduttori a carburo di silicio. Si tratta di un'iniziativa di grande impatto economico e occupazionale, avviata grazie al ruolo determinante del governo.