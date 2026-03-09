Un concorso offre uno stipendio di oltre 6.000 euro lordi al mese anche senza esperienza, con un percorso di carriera stabile e incarichi legati a politiche che coinvolgono 450 milioni di cittadini europei. La posizione prevede un salario di partenza elevato e la possibilità di lavorare su questioni di portata continentale. Il bando si rivolge a candidati interessati a ruoli nel settore pubblico europeo.

Stipendio base di oltre 6.000 euro lordi al mese, carriera stabile e possibilità di lavorare su politiche che riguardano 450 milioni di cittadini europei. Sono queste alcune delle caratteristiche del nuovo concorso pubblico bandito dall’Ufficio europeo di selezione del personale (Epso), che ha aperto la selezione per 1.490 amministratori da inserire nelle istituzioni dell’Unione europea. Il concorso, denominato AD5, è generalista e aperto a laureati di qualsiasi disciplina. Le candidature possono essere presentate online entro il 10 marzo 2026. I requisiti di accesso sono relativamente ampi: basta essere cittadini di uno Stato membro dell’UE, possedere una laurea triennale (da conseguire entro il 30 settembre 2026) e conoscere bene almeno una lingua ufficiale dell’Unione, oltre a una seconda a livello soddisfacente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Stipendio da 6.150 lordi senza alcuna esperienza: ecco il concorso

