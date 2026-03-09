Steve Carell torna in televisione con la serie Rooster, disponibile da oggi su HBO Max. L’attore di 63 anni interpreta Greg, uno scrittore di successo che visita il campus universitario dove insegna sua figlia Katie. La serie segna il suo ritorno in un ruolo principale e ha già suscitato interesse tra il pubblico. La narrazione si concentra sulle vicende di Greg durante questa visita.

Steve Carell torna alla televisione con Rooster, una nuova serie in onda da oggi su Hbo Max. Il comico di 63 anni interpreta Greg, uno scrittore di successo che si reca nel campus universitario dove insegna sua figlia Katie. L’opera è scritta da Bill Lawrence e Matt Tarses, due nomi noti per aver curato progetti come Ted Lasso e Shrinking. La trama ruota attorno a un padre preoccupato che cerca di riavvicinarsi alla figlia in crisi dopo la separazione del marito. La serie promette un mix di situazioni surreali e momenti di tenerezza familiare. Il ritorno di un mito della commedia. Carell ha costruito una carriera di trentacinque anni nel mondo dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Steve Carell: il ritorno di un mito in Rooster su HBO Max

Articoli correlati

Rooster: la nuova serie HBO con Steve Carell racconta padri, figlie e la solitudine del nostro tempoC’è una frase che emerge quasi per caso durante la presentazione stampa di Rooster, ma che finisce per definire perfettamente l’anima della serie.

Rooster, tra commedia e fragilità: Bill Lawrence e Steve Carell raccontano la serie"Viviamo in un mondo caotico, e vedere i personaggi affrontare il caos rende lo show interessante".

Approfondimenti e contenuti su Steve Carell

Temi più discussi: Rooster: la nuova serie HBO con Steve Carell racconta padri, figlie e la solitudine del nostro tempo; Steve Carell: Il set di Rooster come quello di The Office; Rooster, una comedy universitaria con Steve Carell dal creatore di Scrubs; Steve Carell torna nella commedia seriale Rooster.

The Office: il cast ricorda la sorpresa nello scoprire del ritorno di Steve Carell nell’episodio finaleJohn Krasinski (Jim) è stato ospite della puntata di questo mercoledì del podcast Office Ladies, condotto da anni dalle colleghe e amiche di The Office Jenna Fisher (Pam) e Angela Kinsey (Angela). badtaste.it

Space Force 2, il ritorno di Steve Carell e John MalkovichÈ uscito il trailer della seconda stagione di Space Force, la commedia Netflix ispirata dall’ordine di Donald Trump di istituire un sesto braccio delle forze armate, che fosse incentrato sullo Spazio. avmagazine.it

Rooster, tra commedia e fragilità: Bill Lawrence e Steve Carell raccontano la serie x.com

Domani vi parlerò di Rooster, che sto vedendo in anteprima e che arriverà il 9 marzo in Italia su HBO Max e l’8 negli USA su HBO. Sapete già che adoro sia Bill Lawrence che Steve Carell, quindi sarà difficile che non mi piaccia… Ma vi saprò dire (rigorosame - facebook.com facebook