Stefoni salva la Jesina acciuffato il Matelica

Nella partita tra Jesina e Matelica, Stefoni ha contribuito alla vittoria della Jesina, mentre il Matelica ha pareggiato grazie a un goal di Santarelli. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-1, con sostituzioni e cambi di formazione che hanno movimentato il secondo tempo. La gara si è svolta con un buon ritmo, coinvolgendo diverse formazioni in campo e portando a un pareggio che ha mantenuto entrambe le squadre in corsa.