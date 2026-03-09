Stefoni salva la Jesina acciuffato il Matelica
Nella partita tra Jesina e Matelica, Stefoni ha contribuito alla vittoria della Jesina, mentre il Matelica ha pareggiato grazie a un goal di Santarelli. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-1, con sostituzioni e cambi di formazione che hanno movimentato il secondo tempo. La gara si è svolta con un buon ritmo, coinvolgendo diverse formazioni in campo e portando a un pareggio che ha mantenuto entrambe le squadre in corsa.
NA 1 MATELICA 1 NA: Santarelli, Manna, Paglialunga (30’st Borocci), Amedeo Massei, Stefoni, Nacciarriti (30’ st, Romizi) Filippo Massei (21’ st Gioacchini) Ceccarelli (10’ st Grillo), Angeletti, Minnozzi, Giovannini. All. Puddu. MATELICA CALCIO 1921: Ginestra, Montelli, Merli, Bucari, Bianchi, Lapi, N. Mengani (34’ st Bartilotta), Tomas Caleir, Touray, Modou (39’ st Rovazzani), D’Errico (30’ st Sfasciabasti, 49’ st Tittarelli), Antonioni. All. Santoni. Arbitro: Cavalieri (Treviglio). Reti: 31’ pt L. Touray, 47’ st Stefoni. Note: 300 spettatori. Angoli 5 a 5. Ammoniti: Stefoni. Espulso 26’ st Montelli. Nel pomeriggio della grande paura,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
