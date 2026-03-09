L'ambasciatore Ettore Sequi afferma che Stati Uniti e Israele hanno obiettivi differenti riguardo all’Iran. Secondo lui, il primo non intende cambiare il governo di Teheran, mentre il secondo punta a far cadere il regime. Sequi aggiunge che i Paesi arabi sono preoccupati sia di una possibile escalation di Teheran, sia di un’implosione interna del paese.

Ambasciatore Ettore Sequi, lei ha una lunga e prestigiosa carriera diplomatica. Già segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, già ambasciatore d’Italia a Pechino, prima a Kabul e Capo Delegazione dell’Unione Europea a Tirana. Cosa dobbiamo aspettarci dalla guerra in Iran? «La chiave è che Usa e Israele hanno obiettivi in parte diversi: Washington vuole cancellare la minaccia iraniana e uscire dal conflitto; Israele punta a spezzare in modo definitivo il regime. Per Teheran la questione non è vincere la guerra ma sopravvivere alla guerra, e questo dipenderà anche dalla tenuta interna del regime, in particolare dei Pasdaran. I Paesi della regione guardano con preoccupazione a entrambe le ipotesi: un Iran aggressivo o un Iran imploso destabilizzerebbero comunque l’equilibrio regionale». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Stati Uniti e Israele sull’Iran perseguono obiettivi diversi»

Articoli correlati

Sull’Iran le bombe di Stati uniti e Israele. Il Golfo è nel caosOrizzonte di fuoco Duecento uccisi, tra questi quasi la metà sono alunne di una scuola.

Gli Stati Uniti continuano a fare i vaghi sui propri obiettivi in IranTrump aveva fatto intendere che lo scopo fosse rovesciare il regime, ora il segretario alla Difesa Pete Hesgeth dice di no Martedì poco dopo le 14...

Contenuti utili per approfondire Stati Uniti

Temi più discussi: Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Sull’Iran le bombe di Stati uniti e Israele. Il Golfo è nel caos.

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRATrump: 'Ci sono alcuni buoni candidati per guidare il Paese'. Chiuso lo stretto di Hormuz. Esplosioni a Dubai e Tel Aviv (ANSA) ... ansa.it

Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it

Il presidente degli Stati Uniti aveva accusato l’Iran di essere responsabile dell’attacco in cui sono morte 175 persone, in gran parte bambini - facebook.com facebook

Dopo i bombardamenti di Stati Uniti e Israele sull’Iran e l’uccisione di Ali Khamenei, nelle città americane si sono viste piazze di segno opposto: cortei che denunciavano un atto di guerra e raduni di iraniani in esilio che salutavano la fine del regime x.com