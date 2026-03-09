Star nel Moscati | 8 marzo cinema incontra la cura

L’8 marzo 2026, all’Ospedale Moscati di Avellino, attori e attrici di cinema e teatro sono entrati nei reparti dell’ospedale. La mattina si è svolta con un incontro che ha visto protagonisti personaggi noti del mondo dello spettacolo e i pazienti delle strutture sanitarie. La visita ha coinvolto diverse aree dell’ospedale, creando un collegamento tra il settore culturale e quello sanitario.

La mattina dell'8 marzo 2026 ha un incontro inaspettato tra il mondo dello spettacolo e quello della sanità, con star del cinema e del teatro che hanno scelto di entrare nei reparti dell'Ospedale Moscati di Avellino. Il vincitore del Festival di Sanremo si è unito ad altri volti noti per portare messaggi d'affetto alle pazienti e alle operatrici sanitarie, trasformando la celebrazione della Festa della Donna in un atto concreto di vicinanza umana. Nel giorno dedicato alla donna, l'iniziativa ha puntato su una forma di sostegno diverso dalle cure mediche tradizionali: parole gentili e auguri inattesi capaci di far sentire chi soffre meno solo. Questa presenza non è stata fatta per i riflettori o per la notorietà, ma con semplicità e autenticità, creando un legame diretto tra cultura e cura.