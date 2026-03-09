Microsoft sta sviluppando un’intelligenza artificiale in grado di sostituire i giocatori durante le partite su Xbox, offrendo supporto in tempo reale nelle fasi più complesse. La tecnologia, ancora in fase di sperimentazione, mira a migliorare l’esperienza di gioco attraverso un’assistenza automatizzata. Gli esperti osservano con attenzione questa novità, che potrebbe cambiare il modo in cui si gioca ai videogiochi.

Microsoft sta per rivoluzionare il mondo dei videogiochi su Xbox: l’intelligenza artificiale potrà giocare al posto tuo, offrendo un’assistenza immediata durante le sessioni più difficili. I brevetti recentemente depositati rivelano un sistema cloud in cui l’utente può scegliere se farsi guidare da un assistente umano remoto o da un AI virtuale. L’obiettivo è superare ostacoli e sfide senza interrompere il gioco, imparando tecniche e combinazioni di tasti direttamente sullo schermo e tornando poi al controllo completo della console. La novità promette di semplificare l’esperienza, soprattutto per chi si blocca davanti a livelli complessi o cerca consigli pratici senza lasciare la partita. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Stai perdendo in un gioco? Presto un AI potrà sostituirti (la rivoluzione che allarma gli esperti)

