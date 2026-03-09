Spread a 86 punti | il costo del denaro schizza al 3,77%

Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si è attestato a 86 punti base, con il rendimento dei Btp salito al 3,77%. Questa variazione riflette un aumento dei costi di finanziamento per l’Italia e un incremento delle tensioni sui mercati obbligazionari europei. I dati sono stati comunicati dalle fonti ufficiali di settore.

Lo spread Btp-Bund ha raggiunto i 86 punti base, spingendo il rendimento dei titoli di Stato italiani al 3,77%. L’instabilità geopolitica nel Medio Oriente e il prezzo del petrolio a 115 dollari al barile hanno innescato questo balzo improvviso. Il differenziale con la Germania segna un livello non da sei mesi, mentre le aste regolari per marzo si preparano ad affrontare questo nuovo scenario finanziario. L’impatto diretto sul costo del denaro per imprese e famiglie. Un aumento dello spread a 86 punti base significa che l’Italia paga di più per finanziare il suo debito pubblico rispetto alla Germania. Questo non è un dato astratto che rimane confinato nei grafici finanziari, ma si traduce immediatamente in costi reali deve contrarre prestiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

