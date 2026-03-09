Spotify trasforma le tue ceneri in musica | così suonerai anche dopo la morte

Spotify ha presentato un nuovo servizio che consente di integrare le proprie canzoni preferite in un’urna cineraria. Questa innovazione permette di ascoltare musica anche dopo la morte, con l’urna collegata a un sistema che riproduce le tracce scelte dall’utente. La proposta ha attirato l’attenzione di chi cerca un modo originale per mantenere vivo il ricordo attraverso la musica.

Spotify ha lanciato un’idea fuori dal comune: un’urna cineraria che riproduce la tua musica preferita anche dopo la morte. In collaborazione con il brand punk-gothic Liquid Death, è nata la Eternal Playlist Urn, un contenitore in marmo bianco con uno speaker Bluetooth integrato nel coperchio. L’oggetto trasforma l’eterno riposo in un’esperienza sonora, permettendo alla playlist scelta dal defunto di suonare per sempre. Disponibile in edizione limitata negli Stati Uniti, l’urna include anche un generatore digitale di playlist personalizzate basato sulla cronologia musicale e le preferenze dell’utente. Il prezzo si aggira intorno ai 500 dollari per i 150 pezzi prodotti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

