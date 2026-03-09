Sporting Lisbona Gyokeres chi!? Il suo erede Luis Suarez sta incantando tutti in Portogallo | numeri mostruosi per il colombiano

Il portoghese Sporting Lisbona sta vivendo una stagione interessante grazie alle prestazioni del colombiano Luis Suarez, che si sta imponendo come protagonista in attacco. Recentemente, i tifosi dello Sporting hanno dovuto salutare Viktor Gyokeres, lasciando spazio alle imprese di Suarez, che sta dimostrando numeri importanti e un ruolo di rilievo nella squadra. La differenza tra i due attaccanti ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio.

