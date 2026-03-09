Sporting Arechi | 4 squadre pronte per la sfida di Padel

Quattro squadre dello Sporting Arechi di Pellezzano partecipano alla fase provinciale della Coppa Italia di Padel. La competizione riguarda il club, che si è costituito a metà febbraio, e vede le formazioni affrontarsi in un torneo che coinvolge diverse società locali. La sfida si svolge interamente sul territorio provinciale, con partite che coinvolgono i team del club in diverse zone della regione.

Quattro formazioni dello Sporting Arechi di Pellezzano scendono in campo per la fase provinciale della Coppa Italia di Padel, una sfida che segna un'impennata improvvisa per un club nato solo a metà febbraio. L'evento si svolgerà tra sabato 14 e domenica 15 marzo presso strutture sportive del territorio, con incontri programmati a Casignano, Angri e Castelnuovo Cilento. L'entusiasmo dei giocatori contrasta con la brevità dell'esistenza ufficiale del settore padel, trasformato da zero assoluto a competizione nazionale in tempi record. Andrea Siano, istruttore di primo livello Fitp, ha sottolineato come l'impegno negli allenamenti abbia portato rapidamente le quattro squadre alla prontezza agonistica.

