Sport e territorio la Metrocity pubblica l' avviso per sostenere associazioni e eventi | tutte le info

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso pubblico per concedere contributi economici a associazioni sportive, società e organizzazioni locali. L’obiettivo è supportare iniziative legate allo sport e al territorio, coinvolgendo diverse realtà che operano nel settore. L’avviso si rivolge a enti e gruppi interessati a partecipare e beneficiare di finanziamenti destinati a promuovere attività sportive nel territorio.

Contributi economici per le iniziative del 2026, il consigliere delegato Latella: "Un sostegno concreto alle realtà che con grandi sacrifici e straordinaria passione operano quotidianamente" A darne notizia è il consigliere metropolitano delegato allo sport, Giovanni Latella, che ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa, in linea con l’indirizzo politico già avviato dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace."Con la pubblicazione di questo avviso- ha dichiarato Latella-vogliamo avviare una programmazione seria e condivisa delle iniziative che animeranno il nostro territorio durante il 2026. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

