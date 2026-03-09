Spettacolo ' Piripicchia e l' amica misteriosa'

Dal 14 al 29 marzo, al Teatro Zig Zag di Catania, va in scena lo spettacolo di burattini intitolato

PIRIPICCHIA E L'AMICA MISTERIOSA è il nuovo, divertentissimo spettacolo di burattini che sarà in scena al Teatro Zig Zag di Via Canfora 69 a Catania dal 14 al 29 marzo, i fine settimana, i sabato alle 18 e le domeniche con doppio spettacolo alle 11 e alle 18. Piripicchia, la beniamina dei piccoli spettatori del teatrino che da settembre a luglio offre una scelta originale di testi e messinscena per bambini e ragazzi, "sognerà" di incontrare una Agatha Christie bambina (la famosa autrice di gialli) e risolvere un indagine insieme a lei, ma anche con l'aiuto del pubblico che potrà risolvere alcuni indovinelli.

