Spettacolo Gran Fondo Numeri pazzeschi | Potrebbero superare quelli dell’edizione 2025

Ieri, circa 8.500 appassionati hanno partecipato alla Gran Fondo, un evento che ha visto protagonisti anche Tadej Pogacar ed Elise Chabbey, che hanno lasciato il loro segno sulla Strade Bianche 2026. I numeri registrati sono impressionanti e si prevede che questa edizione possa superare quelli dell’anno 2025. La partecipazione di grandi nomi ha attirato un pubblico di appassionati e ciclisti di ogni livello.

Sulla scia tracciata da TadeJ Pogacar ed Elise Chabbey, che hanno impresso il loro nome sulla Strade Bianche 2026, 8500 amatori, ieri, sono saliti in bici per l'attesissima Gran Fondo. Numeri pazzeschi per una corsa che, 24 ore dopo quella dei grandi campioni, mette Siena al centro del mondo dello sport e non solo: degli appassionati che si sono presentati ieri ai nastri di partenza il 65 per cento era proveniente dall'Italia e il 35 per cento dall'estero, con Belgio, Francia, Paesi Bassi, Germania e Regno Unito le nazioni più rappresentate. Tra i partenti anche gli ex campioni Paolo Bettini, Maurizio Fondriest, Moreno Moser e Vincenzo Nibali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spettacolo Gran Fondo. Numeri pazzeschi: "Potrebbero superare quelli dell'edizione 2025"