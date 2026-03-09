Ai Mondiali Allround di speed skating a Thialf, l'italiana Lollobrigida si è classificata sesta nella gara di Heerenveen, chiudendo la sua partecipazione alla competizione. La manifestazione si è conclusa con l'atto finale sulla pista di Thialf, mentre Lorello si è distinto come uno dei atleti più consistenti della nazionale italiana.

Sipario calato sui Mondiali Allround di speed skating sulla pista simbolo di Thialf, teatro dell’atto finale della stagione internazionale. A Heerenveen si sono incoronati i pattinatori più completi del circuito, ma per l’Italia la giornata conclusiva è stata soprattutto l’occasione per tracciare un bilancio e guardare al futuro. Nella gara femminile ha trionfato la norvegese Ragne Wiklund, al primo titolo mondiale allround della carriera davanti all’olandese Marijke Groenewoud e alla giapponese Miho Takagi. Per l’Italia, però, i riflettori erano inevitabilmente puntati su Francesca Lollobrigida. La romana ha chiuso sesta nella classifica... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, Lollobrigida ai titoli di coda col 6° posto di Heerenveen? Lorello consistente

Articoli correlati

Speed skating, Mondiali Allround Heerenveen 2026: trionfano Wiklund ed Eitrem. Lollobrigida e Lorello sestiSi chiude al Thialf la stagione internazionale di pattinaggio di velocità su pista lunga.

Speed skating, Lollobrigida e Lorello sfiorano la top-5 ai Mondiali allround. Norvegia sugli scudiCalato il sipario sui Mondiali Allround e sulla stagione dello speed skating internazionale.

Aggiornamenti e notizie su Speed skating

Temi più discussi: Speed skating, Lollobrigida e Lorello sfiorano la top-5 ai Mondiali allround. Norvegia sugli scudi; Mondiali di pattinaggio di velocità 2026 all around e sprint: convocati dell'Italia, programma, orario delle gare e dove vedere in diretta tv e streaming; Nel tempio di Heerenveen ecco i Mondiali Sprint e Allround: Francesca Lollobrigida, dopo le magie olimpiche, torna in pista; Francesca Lollobrigida quarta nella mass start di speed skating: era l'ultima gara olimpica in carriera per la 35enne.

Speed skating, Lollobrigida ai titoli di coda col 6° posto di Heerenveen? Lorello consistenteSipario calato sui Mondiali Allround di speed skating sulla pista simbolo di Thialf, teatro dell’atto finale della stagione internazionale. A Heerenveen ... oasport.it

Speed skating, Lollobrigida e Lorello sfiorano la top-5 ai Mondiali allround. Norvegia sugli scudiCalato il sipario sui Mondiali Allround e sulla stagione dello speed skating internazionale. Sulla mitica Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi), ultima ... oasport.it

Lisa Offside. . AAA cercasi coraggio per sciare senza lasciare un crociato sulla pista. Forse meglio seguire i campioni dello speed skating… Grazie @cocacolait per l’invito. E voi... occhi aperti #adv #CocaCola #MilanoCortina2026 #OlympicGames #Olympic - facebook.com facebook

Milano-Cortina 2026: Fiamme Gialle d'oro nello speed skating! Il treno dell'Italia composto dai finanzieri Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti prima supera i Paesi Bassi in semifinale per poi completare l'opera battendo in finale gli Stati Uniti d' x.com