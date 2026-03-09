Speciale – Khamenei è morto viva Khamenei

Da ilpost.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il figlio della Guida Suprema ha assunto il ruolo di leader, confermando il suo supporto alla linea dura. La successione è avvenuta in un momento di cambiamenti politici nel paese, mentre le autorità hanno annunciato ufficialmente la morte del precedente leader. La notizia ha immediatamente suscitato reazioni tra i funzionari e i sostenitori del regime. La transizione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza dettagli aggiuntivi sui dettagli del passaggio di consegne.

Il figlio della Guida Suprema ha preso il posto del padre, è un sostenitore della linea dura, gli israeliani gli danno la caccia per ucciderlo Il figlio della Guida Suprema ha preso il posto del padre, è un sostenitore della linea dura, gli israeliani gli danno la caccia per ucciderlo. La nave iraniana affondata nell'oceano Indiano, le posizioni contrarie di Pedro Sánchez e il piano degli Stati Uniti per i curdi iraniani . 🔗 Leggi su Ilpost.it

speciale 8211 khamenei 232 morto viva khamenei
© Ilpost.it - Speciale – Khamenei è morto, viva Khamenei

Articoli correlati

Ali Khamenei dato per morto negli attacchi Usa - Israele in Iran, ma Teheran smentisce: "Guida Suprema è viva"Dubbi sulla sorte di Ali Khamenei dopo i raid di Stati Uniti e Israele in Iran: fonti israeliane lo danno per morto, ma Teheran ha smentito che la...

Khamenei succede a Khamenei, la Guida suprema si è fatta dinastiaOrizzonte di fuoco Mojtaba Khamenei succede a suo padre come Guida Suprema dell'Iran ma la guerra e le interferenze straniere stanno indebolendo la...

Execution of Khamenei's Assassin is just the START: New SHOCKING Details about General Qaani emerged

Video Execution of Khamenei's Assassin is just the START: New SHOCKING Details about General Qaani emerged

Aggiornamenti e notizie su Speciale Khamenei è morto viva Khamenei

Temi più discussi: Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Le vittime dell’attacco all'Iran, da Khamenei al ministro Difesa; La fine dell’era Khamenei e la nuova architettura del potere iraniano; La sorte dell'Ayatollah Ali Khamenei, dato per morto, e la possibile successione.

speciale khamenei è mortoLo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Ali Hosseini Khamenei, chi è l’ayatollah dell’Iran morto nell'attacco Israele-Usa ... tg24.sky.it

Da Salvini a Tajani, le reazioni della politica alle notizie della morte di KhameneiLa probabile morte dell’ayatollah Ali Khamenei genera le prime reazioni nel mondo politico italiano ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.