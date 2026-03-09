Il figlio della Guida Suprema ha assunto il ruolo di leader, confermando il suo supporto alla linea dura. La successione è avvenuta in un momento di cambiamenti politici nel paese, mentre le autorità hanno annunciato ufficialmente la morte del precedente leader. La notizia ha immediatamente suscitato reazioni tra i funzionari e i sostenitori del regime. La transizione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza dettagli aggiuntivi sui dettagli del passaggio di consegne.

Il figlio della Guida Suprema ha preso il posto del padre, è un sostenitore della linea dura, gli israeliani gli danno la caccia per ucciderlo. La nave iraniana affondata nell'oceano Indiano, le posizioni contrarie di Pedro Sánchez e il piano degli Stati Uniti per i curdi iraniani.

© Ilpost.it - Speciale – Khamenei è morto, viva Khamenei

