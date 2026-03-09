Spazzatrice si ribalta sulla Firenze-Siena autista bloccato nell’abitacolo

Nel pomeriggio del 9 marzo, un’autospazzatrice si è ribaltata lungo la strada Firenze-Siena, vicino a Barberino Val d’Elsa. L’autista è rimasto intrappolato nell’abitacolo e i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo. L’incidente ha causato disagi al traffico sulla carreggiata. Non sono stati segnalati altri mezzi coinvolti né feriti gravi.

Barberino Val d'Elsa (Firenze), 9 marzo 2026 – Nel pomeriggio del 9 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto lungo la Firenze-Siena. L'allarme è scattato alle ore 16:25 nel comune di Barberino Val d'Elsa, al chilometro 31 in direzione Siena, dove una spazzatrice impegnata nelle operazioni di pulizia della banchina si è ribaltata sulla sede stradale. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco, supportata da un'autogrù proveniente dal distaccamento di Firenze Ovest. I soccorritori hanno operato con il personale sanitario per estrarre il conducente rimasto all'interno del mezzo e mettere in sicurezza l'area dell'incidente.