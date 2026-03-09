spazio italiano la filiera accelera tra difesa ottica e quantum

In Italia, la filiera spaziale si sta sviluppando rapidamente, con nuovi investimenti e progetti che riguardano settori come la difesa, l’ottica e la tecnologia quantistica. Dopo anni in cui lo spazio era considerato un campo esclusivo di Stati e grandi agenzie, ora ci sono iniziative e aziende italiane che contribuiscono attivamente alla nuova fase di crescita e innovazione nel settore.

Per decenni lo spazio è stato percepito come dominio riservato a Stati e grandi agenzie governative. Quella stagione è finita. Oggi l’orbita terrestre è un ambiente produttivo e competitivo, dove convivono programmi istituzionali, startup e grandi gruppi industriali. La new space economy è un mercato con fatturati misurabili che attrae capitali ben oltre il perimetro aerospaziale tradizionale. L’Italia si muove in questo scenario con un gruppo di imprese che stanno costruendo posizioni concrete lungo l’intera catena del valore. Il mercato visto dall’Osservatorio del Politecnico. Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio sulla Space economy del Politecnico di Milano, riportata dal Sole 24 Ore, il mercato italiano dei servizi di osservazione della Terra ha raggiunto i 340 milioni di euro nel 2025, con una crescita del 17%. 🔗 Leggi su Formiche.net

