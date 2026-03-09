Spari in piazza Caduti del Mare trovati dieci bossoli sull' asfalto

A Catania, in piazza Caduti del Mare, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco e sul selciato sono stati trovati dieci bossoli. L’incidente è avvenuto vicino a via della Concordia, senza che si registrino feriti o ulteriori dettagli sull’accaduto. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio.

I proiettili, di vario calibro, potrebbero essere riconducibili a diverse armi. Non si hanno al momento notizie di eventuali feriti Si torna a sparare a Catania, questa volta in piazza Caduti del Mare, ad un passo da via della Concordia. Ieri sera, intorno alle 23, una chiamata al 112 che riferiva dell'esplosione di colpi di arma da fuoco, ha fatto scattare l'intervento della polizia in zona. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato 10 bossoli di diverso calibro sull'asfalto, segno inconfondibile di un conflitto ravvicinato appena conclusosi. Si tratta, in particolare, di 7 bossoli 9x21, 1 bossolo 7.65, 1 bossolo 32 auto ed una cartuccia ancora carica calibro 9.