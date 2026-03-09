Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills | momenti di paura per la cantante

Nella zona di Beverly Hills si sono verificati colpi di arma da fuoco contro una villa abitata da una nota cantante internazionale. La sparatoria ha causato momenti di paura tra i residenti e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto. La proprietà è stata bersaglio di fuochi d'arma, senza che siano stati riportati feriti o dettagli sulle eventuali conseguenze.

Colpi di arma da fuoco contro la proprietà. Momenti di grande tensione per Rihanna, la celebre star internazionale residente in California. Secondo quanto riportato anche dall'agenzia AGI, una donna si sarebbe avvicinata alla proprietà della cantante esplodendo circa dieci colpi di arma da fuoco. L'episodio ha generato forte allarme, soprattutto perché alcuni proiettili hanno colpito direttamente l'abitazione della popstar. La dinamica della sparatoria. La sparatoria si è verificata intorno alle 13:21 ora locale (19:21 GMT), quando la sospettata si sarebbe avvicinata alla villa e avrebbe iniziato a sparare.

