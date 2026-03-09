Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills | arrestata una donna illesa la cantante

A Beverly Hills, la villa di una nota cantante è stata raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco. Una donna è stata arrestata sul posto, mentre la cantante non ha riportato ferite. La scena si è svolta in un contesto di tensione, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio è stato ancora reso noto sulle motivazioni o sui possibili moventi dell’episodio.

Momenti di tensione a Beverly Hills, dove la villa della cantante Rihannad è stata presa di mira da alcuni colpi d’arma da fuoco. Una donna di circa trent’anni è stata arrestata dopo che tra i cinque e i sette spari sono stati esplosi contro il cancello della proprietà, senza provocare feriti. Secondo quanto riportato dalla Cnn, l’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, attorno alle 13.20 ora locale (le 20.21 ora italiana), nella zona residenziale della città californiana di Los Angeles, dove la popstar originaria delle Barbados possiede una delle sue residenze. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato l’intervento degli agenti e l’arresto della sospettata poco dopo la sparatoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna, illesa la cantante Articoli correlati Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donnaUna donna di circa 30 anni è stata arrestata dopo che alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, in... Beverly Hills, spari contro la villa di Rihanna: arrestata una donnaUna donna di 30 anni è stata arrestata nella giornata di domenica dopo aver esploso alcuni colpi di fucile verso la villa della popstar Rihanna a... Tutto quello che riguarda Beverly Hills Temi più discussi: Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante era in casa. Le immagini dal drone; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante è illesa, arrestata una donna; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: una donna fermata dalla polizia; Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donna. Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna, nessun feritoArrestata una donna che ha sparato contro il cancello della villa della popstar a Beverly Hills. Nessun ferito nell'incidente. ilfattoquotidiano.it Beverly Hills, spari contro la villa di Rihanna: arrestata una donnaNessuna persona è rimasta ferita, ma quattro colpi di fucile sono andati a segno sul perimetro esterno della villa ... msn.com la Repubblica. . Dieci colpi sparati con un fucile AR-15 e uno avrebbe penetrato i muri dell’abitazione di Rihanna, a Beverly Hills, in California. La cantante di ‘Umbrella’ e ‘Diamonds’ era in casa durante l'attacco, ma non è rimasta ferita e non ha rilasciato dich - facebook.com facebook Attacco armato contro la villa di #Rihanna a Beverly Hills. La cantante era in casa #usa #9marzo #iltempoquotidiano x.com