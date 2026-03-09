Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills | arrestata una donna dopo la fuga in auto

Una donna di circa trent’anni è stata arrestata dopo aver aperto il fuoco con un fucile contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. La donna ha sparato diversi colpi prima di fuggire in auto. La polizia ha intercettato e fermato la donna poco dopo l’incidente. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni alla proprietà.

Una donna di circa trent’anni è stata arrestata dopo aver sparato diversi colpi di fucile contro la villa della cantante Rihanna a Beverly Hills, nella contea di Los Angeles. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio, intorno alle 13:21 ora locale, quando la sospettata si sarebbe fermata davanti alla proprietà dell’artista e avrebbe aperto il fuoco dalla propria automobile. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe sparato circa dieci colpi utilizzando un fucile d’assalto AR-15. Quattro proiettili hanno raggiunto l’abitazione e almeno uno ha perforato i muri della casa. Al momento della sparatoria la cantante si trovava all’interno della villa, ma non è stato chiarito se fossero presenti anche il compagno, il rapper A$AP Rocky, e i loro tre figli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

