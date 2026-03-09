Domenica 8 marzo a Beverly Hills, una donna ha sparato contro la villa di Rihanna. La cantante non è rimasta ferita e al momento non ci sono notizie su eventuali danni alla proprietà. La donna è stata arrestata dalle forze dell’ordine sul posto. La polizia ha confermato che l’intervento è avvenuto senza altri incidenti. La situazione si è conclusa con l’arresto della sospettata.

Momenti di paura domenica 8 marzo a Beverly Hills, dove una donna ha aperto il fuoco contro la residenza della pop star Rihanna. Secondo quanto riferito dalle autorità, sarebbero stati esplosi almeno dieci colpi di arma da fuoco contro la proprietà della cantante. L’artista, che in quel momento si trovava all’interno della casa, non ha riportato ferite. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.20 ora locale (circa le 20.20 in Italia). La polizia di Los Angeles è intervenuta dopo una segnalazione di spari nella zona residenziale del Beverly Hills Post Office, dove si trova la villa della cantante. I proiettili contro il perimetro della proprietà. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, diversi colpi sarebbero stati esplosi dall’interno di un’auto parcheggiata nei pressi del cancello della proprietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna. Come sta la cantante

Articoli correlati

Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donnaUna donna di circa 30 anni è stata arrestata dopo che alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, in...

Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna, illesa la cantanteMomenti di tensione a Beverly Hills, dove la villa della cantante Rihannad è stata presa di mira da alcuni colpi d’arma da fuoco.

Altri aggiornamenti su Beverly Hills

Temi più discussi: Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante era in casa. Le immagini dal drone; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la cantante è illesa, arrestata una donna; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: una donna fermata dalla polizia; Colpi di arma da fuoco contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, l'artista era in casa: arrestata una donna.

Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna, nessun feritoArrestata una donna che ha sparato contro il cancello della villa della popstar a Beverly Hills. Nessun ferito nell'incidente. ilfattoquotidiano.it

Rihanna, spari contro la villa della cantante a Beverly Hills: arrestata una donnaRihanna (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Una donna di circa 30 anni è stata arrestata ... msn.com

«Al momento, Rihanna non ha rilasciato dichiarazioni. » Nella giornata di ieri, attorno alle 13 a Beverly Hills (le 20 in Italia), alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la villa della cantante Rihanna. La popstar si trovava all’interno della sua abitazio - facebook.com facebook

Attacco armato contro la villa di #Rihanna a Beverly Hills. La cantante era in casa #usa #9marzo #iltempoquotidiano x.com