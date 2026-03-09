Spari contro casa di Rihanna arrestata una donna | come sta la cantante

Una donna è stata arrestata dopo aver sparato contro la casa di una pop star. La polizia ha intercettato l’individuo e ha messo in atto le operazioni di fermo. La cantante non ha subito danni e si trova bene. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e sono in corso ulteriori verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Stando a quanto riportano i media americani, una donna avrebbe sparato dei colpi con un'arma da fuoco contro la casa di Rihanna a Beverly Hills. Ore di tensione e paura a Beverly Hills. Come ha riportato la CNN infatti una donna ha preso di mira la casa della cantante Rihanna e ha sparato alcuni colpi con un'arma da fuoco. Stando a quanto si legge, l'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo. La donna in questione, di circa 30 anni, ha sparato tra i 5 e i 7 colpi contro il cancello dell'abitazione della pop star, sconvolgendo gli abitanti di una delle zone residenziali più famose di Los Angeles. Immediato l'intervento delle forse dell'ordine, che hanno fermato e arrestato la sospettata dopo la sparatoria.