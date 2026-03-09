Spari a Catania | 10 bossoli e calibri diversi in piazza

Nella notte di domenica 8 marzo, in piazza Caduti del Mare a Catania, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. Sono stati trovati 10 bossoli di calibro vari, indicando un certo livello di agitazione tra i presenti. La sparatoria ha creato scompiglio tra i residenti e le forze dell’ordine sono intervenute subito dopo. La scena rimane sotto indagine.

La notte di domenica 8 marzo ha tornare la violenza a Catania, con una serie di colpi d’arma da fuoco sparati in piazza Caduti del Mare. La polizia è intervenuta subito dopo la chiamata alle ore 23:00, rinvenendo dieci bossoli sull’asfalto che raccontano una dinamica complessa. Non vi sono al momento notizie su feriti, ma la presenza di proiettili di calibri diversi suggerisce uno scontro tra più parti. Il luogo dell’accaduto, ad un passo da via della Concordia, è un punto nevralgico della città che solitamente ospita vita sociale e commerciale. I reperti trovati dagli agenti delle volanti includono sette bossoli di calibro 9×21, uno da 7.65, uno da 32 auto e una cartuccia ancora carica calibro 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spari a Catania: 10 bossoli e calibri diversi in piazza Articoli correlati Leggi anche: Spari in piazza Caduti del Mare, trovati dieci bossoli sull'asfalto Leggi anche: Raffica di spari a Barra, trovati otto bossoli Sparatoria in via Concordia a Catania: 27enne ferito alla coscia, la squadra mobile indaga Una selezione di notizie su Spari a Catania 10 bossoli e calibri... Argomenti discussi: Spari in piazza Caduti del Mare, trovati dieci bossoli sull'asfalto; Rihanna, spari verso la sua villa a Los Angeles mentre la cantante è in casa: arrestata una donna di 30 anni.