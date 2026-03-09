Spacciavano nell’area giochi dei giardinetti

Gli agenti hanno scoperto un gruppo di persone che spacciavano sostanze nell’area giochi dei giardinetti, uno spazio pensato per i bambini. Le attività di vendita avvenivano sotto gli occhi di tutti, in un luogo pubblico e frequentato quotidianamente da famiglie e bambini. Durante le operazioni, sono stati sequestrati vari quantitativi di droga e sono state identificate le persone coinvolte.

Gli imboschi nell'area giochi dei giardinetti, che dovrebbe essere riservata ai bambini. Lo spaccio sulle panchine che dovrebbero essere lasciate a papà e mamme, nonni e tate, a chiunque tranne che al cliente che arriva, compra, si rolla una canna e inizia a fumarla lì, dove a Milano da cinque anni non si potrebbe accendere neanche una sigaretta. Il tutto alle cinque e un quarto di sabato pomeriggio, in piazza Aspromonte, dietro piazzale Loreto. A rovinare questo scorcio bucolico è arrivata una squadra di agenti della Polizia locale, spolettata da numerose segnalazioni. Hanno osservato a distanza due uomini, identificati in seguito come il 28enne