' Spaccata' per rubare il bancomat in via Crispi | scatta l' inseguimento ritrovata l' auto con la refurtiva

Nella notte tra l’8 e il 9 marzo, due uomini hanno tentato di rubare il bancomat in via Crispi, a Pisa, usando una “spaccata” contro l’ATM della Western Union nel negozio Titas. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a un inseguimento e al ritrovamento dell’auto usata dai ladri, ancora con la refurtiva all’interno, anche se i malviventi sono riusciti a dileguarsi.

Il furto è avvenuto questa notte in centro a Pisa. I Carabinieri hanno ritrovato una delle due auto fuggite in via Faldo e Lavandone, con dentro la cassa dei soldi I ladri sono riusciti a dileguarsi, ma hanno perso la refurtiva. Questa notte, fra l'8 e il 9 marzo, malviventi hanno preso di mira l'Atm della Western Union presso il negozio Titas in via Crispi, in centro a Pisa. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha portato al ritrovamento della cassa automatica, ancora chiusa. Proseguono le indagini per risalire agli autori del furto. Secondo quanto si apprende, l'assalto è avvenuto intorno all'una. Ad agire sarebbe stato un gruppo di 6 persone, a bordo di due auto.