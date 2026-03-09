Nel derby cittadino di Monreale, la squadra locale di Prima Divisione maschile ha affrontato la Primula, riuscendo a vincere 3-2 dopo essere stata sotto di due set. La partita ha visto un ribaltamento sorprendente, con la New GiCa Sport Monreale che ha recuperato lo svantaggio iniziale e conquistato il successo. La sfida si è conclusa con un risultato inaspettato e molto combattuto.

Monreale – Rimonta da manuale nei play-off di Prima Divisione maschile: la New GiCa Sport Monreale ha battuto la Primula 3-2 nel derby cittadino, ribaltando uno svantaggio di due set con una prestazione di carattere. I primi due parziali erano andati alla Primula. La squadra allenata da Gianluca La Corte faticava a trovare ritmo, il gioco non girava. Poi qualcosa è cambiato. Dal terzo set in poi la New GiCa ha alzato il livello: più efficacia in attacco, maggiore solidità nel muro-difesa, e una lucidità crescente nei momenti decisivi. Punto dopo punto, i ragazzi hanno rimontato, trascinando il match al tie-break. Nel quinto set non c’è stata storia. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Sotto 0-2 e poi ribaltano tutto: che rimonta della GiCa nel derby

