Sorpresi a vendere droga a due minorenni | scatta l' arresto

Due persone sono state arrestate dopo essere state sorprese a vendere droga a due minorenni. Le autorità hanno effettuato l'operazione in un quartiere della città, dove è avvenuto il fermo. Durante le indagini, sono stati sequestrati diversi involucri di sostanze stupefacenti e materiale utile per le indagini. Le persone coinvolte sono state portate in questura per gli approfondimenti del caso.

Giovedì 5 marzo, a seguito di segnalazioni, i carabinieri hanno effettuato un servizio di appostamento in un parco di via Giovanni XXIII a Piove di Sacco. Sequestrata hashish e marijuana. In manette un veneziano e un ragazzo del posto Il fenomeno dello spaccio e dell'assunzione di sostanze stupefacenti tra giovanissimi è ormai diventato un allarme sociale. L'ennesimo illecita situazione è stata smascherata la settimana scorsa da personale dell'Arma coordinata dal comandante della Compagnia di Piove di Sacco, capitano Giacomo Chimienti. Nello specifico, i carabinieri della stazione di Piove di Sacco, a conclusione di una rapida...