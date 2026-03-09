Sony in tribunale | 2 miliardi di sterline per i prezzi abusivi

Un’azione legale collettiva in Regno Unito punta a ottenere quasi 2 miliardi di sterline di risarcimento da Sony. La causa riguarda pratiche commerciali ritenute abusive e che sarebbero in atto da oltre dieci anni. Il procedimento coinvolge numerosi consumatori che accusano l'azienda di aver adottato prezzi ingiustificati. La disputa si concentra sulle modalità di vendita e sui costi applicati ai clienti.

Un'azione collettiva per un risarcimento di quasi 2 miliardi di sterline si prepara a sfidare Sony nel Regno Unito, contestando pratiche commerciali considerate abusive da oltre dieci anni. La causa, promossa da Alex Neill a nome di circa 12,2 milioni di utenti britannici, punta a ottenere il rimborso per i sovrapprezzi applicati su giochi digitali e contenuti aggiuntivi nello store PlayStation fino a febbraio 2026. Il tribunale di Londra dovrà valutare se il colosso giapponese abbia sfruttato la sua posizione dominante per imporre commissioni sproporzionate e prezzi elevati ai consumatori. Con un processo previsto della durata di circa 10 settimane, l'esito potrebbe stabilire un precedente significativo per il mercato dei videogiochi digitali in Europa.