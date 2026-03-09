Sondaggio Swg frena il partito di Giorgia Meloni Non va meglio a Vannacci | quanto recuperano Conte e Schlein

Secondo un sondaggio Swg diffuso dal TgLa7, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, ha registrato la maggiore perdita di consensi nell’ultima settimana. La situazione non migliora per Vannacci, mentre Conte e Schlein riescono a recuperare alcuni voti. I dati si riferiscono alle variazioni di preferenze degli elettori in un arco temporale recente.

È Fratelli d’Italia la forza politica che perde più consensi nell’ultima settimana, secondo il sondaggio Swg per il TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni cede quasi mezzo punto, scendendo a 29,4%. Resta comunque la prima forza, davanti al Pd che guadagna lo 0,2% e si porta al 21,8%. In ripresa anche il M5s, che con una progressione dello 0,3% sale al 12%. Segue in trend negativo Forza Italia, ora all’8,2%. In calo anche Verdì e Sinistra, che scende al 6,8%. C’è infine la Lega, che recupera lo 0,2% negli ultimi sette giorni e si porta ora al 6,8%. Settimana negativa anche per il generale Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale, che perde ancora terreno e si porta ora al 3,4$. 🔗 Leggi su Open.online

