Sommer dopo il derby Milan-Inter | Non siamo stati creativi poco coraggio Le assenze …

Dopo il derby milanese, il portiere dell’Inter ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando la mancanza di creatività e coraggio in campo. Ha anche menzionato le assenze come fattore che ha influenzato l’andamento della partita. Le sue parole sono state rilasciate a ‘Inter TV’ al termine del match.

Yann Sommer, portiere nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Non siamo stati molto creativi e con poco coraggio, non abbiamo fatto molto bene e abbiamo avuto due tre occasioni, alla fine perdiamo un derby che fa male. Sul gol subito? Non ho ancora rivisto le immagini, dopo la riguarderò e non so come sono andate le cose, abbiamo avuto possibilità per pareggiare ma non ci siamo riusciti. Vantaggio in classifica? Ora siamo amareggiati ma dobbiamo esser tranquilli e già lucidi contro l'Atalanta sabato prossimo in casa con la massima lucidità dobbiamo andare passo per passo.

