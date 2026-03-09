Sommatino | Carabinieri e Comune donano Gardenie per la ricerca sulla

Il Comune e l’Associazione Nazionale Carabinieri di Sommatino hanno collaborato in occasione della Giornata Internazionale della Donna per consegnare gardenie. L’evento ha avuto lo scopo di raccogliere fondi destinati alla ricerca sulla sclerosi multipla. La cerimonia si è svolta nel centro del paese, coinvolgendo cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La distribuzione delle piante ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Sommatino, 8 marzo 2026. Il Comune e l’Associazione Nazionale Carabinieri hanno unito le forze per la Giornata Internazionale della Donna con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla. Il sindaco ha rivolto un ringraziamento pubblico a Salvatore Longo, presidente dell’associazione locale dei Carabinieri, e ai suoi collaboratori. La solidarietà si è concretizzata nella donazione di piante di Gardenia, simbolo della malattia. I dati confermano una tendenza positiva: le donazioni registrano una crescita annuale costante. La comunità dimostra che l’unione civica genera risultati tangibili nella lotta contro la patologia neurodegenerativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sommatino: Carabinieri e Comune donano Gardenie per la ricerca sulla Torna la storica iniziativa di Aism che porta gardenie e ortensie in cinquemila località italiane per sostenere la ricerca e i diritti di oltre 144mila personeCon l’arrivo del mese di marzo, le piazze italiane si preparano a cambiare volto. Leggi anche: Metro C, problema tecnico sulla linea. Chiuse stazioni Mirti e Gardenie, attivi bus sostitutivi Contenuti utili per approfondire Sommatino Carabinieri e Comune donano.... Discussioni sull' argomento Sommatino. Per la Giornata della Donna Comune e Associazione Carabinieri protagonisti nella lotta contro la sclerosi multipla; Canicattì: incidente stradale, un morto e un ferito grave; Sommatino. Il 21 marzo Giornata dedicata ai bambini nati nel 2025 e alle loro famiglie; Sommatino. Progetto di educazione ambientale rivolto agli alunni della scuola primaria. Certosa di Pavia, carabinieri e Comune contro le truffe agli anzianiCertosa di Pavia (Pavia), 9 dicembre 2025 - Proseguono gli incontri dei carabinieri per prevenire le truffe ai danni di anziani. I militari della Stazione di Certosa di Pavia hanno infatti ... ilgiorno.it Sommatino. Il 21 marzo Giornata dedicata ai bambini nati nel 2025 e alle loro famiglie - facebook.com facebook