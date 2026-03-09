Solidarietà per Niscemi | la Flc Cgil di Messina consegna domani materiale didattico e giocattoli agli alunni dell’IC Salerno ospitati fuori sede dopo le frane di gennaio

Domani la Flc Cgil di Messina consegnerà materiale didattico e giocattoli agli studenti dell’Istituto comprensivo

Le frane di Niscemi, verificatesi il 16 e il 25 gennaio scorso nella cittadina siciliana, hanno reso inagibili tre plessi dell'Istituto comprensivo "Francesco Maria Luigi Salerno": Don Bosco, Belvedere e San Giuseppe. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Niscemi, équipe di psicologi dell’ASP di Caltanissetta attivata per 596 bambini rimasti senza scuola dopo le frane di gennaio: intervento immediato per il recupero della normalitàNiscemi avvia il percorso di ripartenza dopo le frane del 16 e 25 gennaio offrendo supporto psicologico ai bambini e alle famiglie colpite...

Alcara Li Fusi, solidarietà per Niscemi: la Pro Loco Akaret raccoglie materiali destinati agli alunni colpiti dalla franaLa Pro Loco Akaret APS di Alcara Ali Fusi, sta raccogliendo diverso materiale scolastico, per i bambini colpiti dalla frana.

Ragusa, la Flc Cgil ha consegnato materiale scolastico e libri al Comprensivo Salerno di NiscemiLa raccolta di materiali scolastici e libri, promossa dalle sedi della Flc Cgil di Ragusa e Caltanissetta, è stata ufficialmente conferita per sostenere la comunità in un frangente di particolare ... lasicilia.it

Niscemi, consegnati materiali didattici della raccolta promossa da FLC CGIL Ragusa e CaltanissettaScuola e Solidarietà: Consegnati a Niscemi i materiali didattici della raccolta promossa da FLC CGIL Ragusa e Caltanissetta ... quotidianodiragusa.it