Solarbrush la mostra di Marco Sbardella

La Galleria Triphè di Roma accoglie la mostra “Solarbrush” di Marco Sbardella e Jacopo Duranti, curata da Altamira Aps. Il progetto fotografico combina sperimentazioni tecniche e riflessioni sul tempo, trasformando la luce solare in una materia narrativa. Le opere presentano una serie di immagini che esprimono un approccio innovativo alla fotografia e alla manipolazione della luce. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definire.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Gli artisti, uniti da un percorso professionale condiviso negli studi televisivi romani, avviano una ricerca che parte dalla fotografia analogica attraverso una pratica tanto essenziale quanto radicale: la solarigrafia. Si tratta di una tecnica fotografica che consente di registrare il percorso apparente del sole nel cielo nel corso di mesi. Al posto di macchine fotografiche tradizionali, gli artisti utilizzano piccole camere artigianali autocostruite, dotate di un foro stenopeico. Posizionate nello spazio urbano o naturale e lasciate immobili per lunghi periodi, queste camere catturano giorno dopo giorno la traccia luminosa del sole, traducendo la durata in immagine. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Nonluogo: la mostra di Marco Curatolo al Villaggio GlobaleCosa: Nonluogo, un’esposizione di 15 manifesti, scritti e poesie ispirati al pensiero di Marc Augé. Venezia rivela il sogno in marmo di Marco Polo: la mostra che rianimaVenezia: il monumento a Marco Polo riemerge dopo 130 anni di oblio Il cielo grigio di Venezia, illuminato da un sole timido, fa da sfondo a una...