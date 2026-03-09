sogno milinkovic savic per il milan tare e allegri spingono per riportarlo in italia

Il Milan sta pianificando il calciomercato della prossima stagione, cercando di rinforzare la rosa con alcuni obiettivi specifici. Tra questi, il nome di Milinkovic-Savic viene spesso menzionato come possibile rinforzo per il centrocampo. Tare e Allegri sono coinvolti nelle discussioni per riportare il calciatore in Italia, mentre il club valuta le proprie opzioni per il mercato.

Il Milan guarda già con attenzione al calciomercato della prossima stagione con alcune necessità per migliorare la rosa e alcuni sogni che farebbero molto felici i tifosi rossoneri. Il Milan punta Milinkovic-Savic per il centrocampo (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da TuttoSport il Milan sarebbe sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista ex Lazio ora in forza all’Al-Hilal. Il classe 1995 ha un contratto fino al giugno del 2028 con la squadra araba e guadagna circa 20 milioni di euro a stagione, una somma neanche lontanamente immaginabile per le casse rossonere. Igli Tare lo ha portato in Italia ai tempi della Lazio ed è un suo vecchio pallino, mentre Massimiliano Allegri in passato provò a portarlo alla Juventus quando era l’allenatore dei bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

