Sofferenza e gioia | Ariete vince

L’Ariete ha conquistato una vittoria nel match del girone F di serie B2 femminile, sconfiggendo Florenzo Srl in cinque set. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2 (25-19, 17-25, 25-12, 17-25, 15-13). La sfida si è giocata tra le due squadre, con momenti di sofferenza e di gioia per entrambe.

L’Ariete vince il big match del girone F di serie B2 femminile imponendosi per 3-2 contro Florenzo Srl (25-19, 17-25, 25-12, 17-25, 15-13). Sofferenza, tensione e poi la gioia. Prato si aggiudica una sfida tesa, equilibrata e che la squadra di Nuti ha saputo portare dalla sua parte con carattere, determinazione e qualità. Un successo che certifica il secondo posto dell’Ariete e che regala sicurezze, autostima e fiducia al gruppo in vista dello sprint finale per i play off. La gara. Ariete in formazione tipo e quindi con Grucka e Fanelli in diagonale, Cecchi e Mattei al centro, Saletti e Nesi di banda e Conticini libero. Primo break di marca pratese con Nesi bravissima a trovare Forte in ricezione (7-3). 🔗 Leggi su Lanazione.it

