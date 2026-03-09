Società del Gotto e primo accesso al voto delle donne

A Perugia, alla Società del Gotto, si è svolto un incontro su “Conversazioni in città” dedicato alla ricorrenza del 2 giugno 1946, quando le donne in Italia hanno ottenuto il diritto di voto per la prima volta nel dopoguerra. L’evento ha visto una notevole partecipazione di pubblico, interessato a discutere di un momento storico fondamentale per la nascita della Repubblica.

L'appuntamento all Società del Gotto ha visto una grande affluenza del pubblico per l'incontro su "Conversazioni in città" sul tema della ricorrenza, nell'Italia Repubblicana, del 2 Giugno 1946, con il primo accesso al voto delle donne. Ad aprire la discussione, Lorena Pesaresi, ha ricordato l'importanza del voto alle donne che ha cambiato tutto. "E noi quest'anno celebriamo gli ottant'anni dal diritto di voto alle donne", ha commentato Pesaresi, che ha aggiunto: "La ricorrenza che celebra il passato, ma che evidenzia come ancora la parità reale non sia pienamente compiuta nella società, nel lavoro, in modo particolare, nelle istituzioni, nei rapporti interpersonali, nelle retribuzioni, nella relazione maschile e femminile.

